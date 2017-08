Ce a declarat, la venirea în România, DAN HELCIUG - „Spitalul de Urgență”, după ce a venit de la Festivalul Gustar din Orheiul Vechi / GALERIE FOTO

23:56

La 10 ani după absolvirea (din 2004) a École Nationale d'Administration, după ce anterior a studiat filozofia la Institut d'études politiques de Paris, Emmanuel Macron a fost din august 2014 până în august 2016 ministru al economiei în al doilea guvern Valls sub președintele François Hollande. Macron a câștigat alegerile prezidențiale franceze din 2017. Pe 14 mai 2017 a preluat funcția de președinte de la François Hollande. Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron Data nașterii 21 decembrie 1977 Energic și curajos, cu o memorie fotografică de invidiat, Emmanuel Macron înțelege importanța secretului pe care-l păzește cu prețul propriei vieți. Descurcându-se excelent în momente de criză, găsește fără probleme mai multe căi de rezolvare ale acestora, toate neconvenționale. Stă locului și dă semne că ar vrea să te asculte doar dacă ai ceva important sau deosebit să-i comunici. Se poate manifesta violent când este supărat. Are nevoie să fie în centrul atenției, se comportă foarte bine în orice situație, în orice mediu. Poate avea talente multiple, trăiește pentru a risca. Cu simțul umorului și cu toane, nu este foarte interesat de latura financiară a vieții, risipind cu ușurință din banii câștigați, pentru satisfacerea propriilor plăceri. Învață repede și cu ușurință. Se exprimă frumos, poate fi fermecător, este un bun orator. Asimilează orice informație fără probleme. Se consumă repede, arde, este permanent în mișcare. Nu este un singuratic și nici un nesuferit Este atras de viață și de provocările acesteia. Își dorește să trăiască intens fiecare situație. Viața monotonă este pentru el cel mai mare dușman. Are atât de multe idei încât punerea în practică a uneia singure poate deveni o provocare pentru el, întrucât se plictisește repede și poate fi tentat să aplice o alta, și apoi încă una și tot așa. Poate interpreta cu ușurință diferite personaje. Uneori intolerant, alteori gelos, poate cădea în patima lăcomiei (cifra destinului și a zilei de naștere 3). Poate colabora extraordinar, lucrează bine în parteneriat, preferând un partener puternic, pe care îl ascultă și de care este susținut. Strateg neîntrecut, un adevărat maestru al planificărilor care poate aștepta liniștit momentul potrivit pentru a acționa exact atunci când trebuie, nici prea devreme dar nici mai târziu. Nu uită și nu iartă afrontul adus și, la un anumit moment, cel mai bun, ales de el, se va răzbuna. Stăpânește arta diplomației și, chiar dacă nu se observă cu ușurință, este timid, sensibil, poate fi rănit ușor (cifra personalității 2). Are un comportament eficient Este un executant excelent, observă toate amănuntele, poate fi un bun atlet, are calitățile unui militar de carieră. Intolerant, nu suportă lenea, minciuna și lipsa loialității, pe care le pedepsește aspru. Este rezistent fizic și psihic. Permanent nemulțumit, găsește întotdeauna ceva de reproșat (cifra numelui complet 8). Se poate sacrifica pentru o idee, pentru o asociație, pentru persoanele în care are încredere. Cifra 7 se repetă de două ori în numerograma zilei sale de naștere. Empatizează cu ușurință, poate simți sentimentele celorlalți, stările lor de spirit, cifra 2 se repetă de două ori în numerograma zilei sale de naștere. Simte oamenii, nu poate fi păcălit. Are nevoie de un partener pentru a continua proiectele începute. Lipsește cifra 5 din numerograma zilei sale de naștere. Surprinzător, lipsește cifra 6 din numerograma zilei de naștere, acest lucru însemnând că nu are neapărat nevoie de căsnicie. Nu vreau să încep să-mi pun tot felul de întrebări. E mai bine așa. Cu siguranță doamna Macron este partenerul (cel mai dur din această relație) de care președintele Macron are nevoie pentru a se monta, pentru a merge mai departe, pentru a se disciplina. Brigitte Macron având cifra destinului 8 din 2 și 6 și cifra zilei de naștere 4 (ziua nașterii 13) este serioasă, dură, pragmatică, disciplinată, bun profesor, responsabilă dar și ambițioasă, milităroasă, rațională, insistentă și partener de nădejde. Numele de familie are o influență putenică asupra oricui. Vibrația numelui Macron este 1 Numele purtat ne influențează comportamentul. Când este apelat doar pe numele de familie, comportamentul actualului președinte al Franței devine sigur, precis, categoric. În astfel de momente se comportă ca un adevărat lider. Cifra 1 (a conducătorului!) nu apare în profilul numerologic al acestuia. Când i se spune Emmanuel Macron, comportamentul îi este organizat, disciplinat, inflexibil, dedicat excesiv muncii, crud, la nevoie (are vibrația 4). Emmanuel Macron se află, până la 60 de ani, într-o perioadă cu vibrație 3, pentru el: norocoasă, plină de peripeții, de secrete și de riscuri. Nu se poate relaxa. Pentru că tocmai asta îi devine aproape imposibil. Odată cu împlinirea vârstei de 40 ani, începând cu 21 decembrie 2017, începe cel de al doilea moment crucial din viața sa cu o vibrație 9, o vibrație nu tocmai agreabilă, nu tocmai comodă. Va întâmpina furtuni, va suferi, riscă tot soiul de accidente sau chiar afectiuni fizice, poate renunța la persoane la care ține, le poate pierde. Acest moment crucial se va desfășura pe parcursul a patru ani: timp de doi ani, din decembrie 2017 și până în decembrie 2019 se pregătește acest moment, acumulează, atinge un maxim în 2020 și emite efecte până în preziua împlinirii vârstei de 45 ani. Anul 2017 are o vibrație personală 7, pentru Emmanuel Macron, este vibrația misterului, a surprizelor de tot felul, a însingurării și încăpățânării dar și a meditației și a cunoașterii de sine. Va avea lungi perioade în care se va izola pentru a scoborî în sufletul său tot mai adânc, pentru a purta lungi și istovitoare discuții cu sine, pentru a pune în balanță realizări și eșecuri, pentru a își restabili grila de valori. Luna august 2017 are pentru el o vibrație 6, a responsabilității, a implicării și a seriozității. Ziua de 24 august, cea în care este programată vizita în România, are o vibrație personală 3. Va fi agreabil, va aștepta să fie aplaudat, admirat iar dacă nu va simți că este suficient de apreciat se va îmbufna, va deveni nerăbdător, ușor morocănos, chiar exagerat de politicos.