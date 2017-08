(VIDEO) Liga Campionilor: S-au stabilit primele 5 echipe calificate din play-off

15:56

În seara zilei de marţi spre miercuri, 22 august (orele 22.00) - 23 august (ora 5.00), va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, în perimetrul străzilor Ismail - Al. Puşkin, în legătură cu executarea lucrărilor de aplicare a marcajului rutier pe bulevardul central al capitalei.