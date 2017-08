Colet suspect la Casa Albă. A fost declanșată o alertă de securitate

11:40

Un bebeluș de patru luni a murit într-un accident rutier, produs în localitatea Berezoaia, din raionul Ștefan Vodă. Tragedia a avut loc în seara zilei de duminică, 20 august. Tragedia s-a produs chiar sub ochii mamei. Femeia, de 21 de ani, stătea de vorbă cu o consăteancă la poartă, iar căruciorul în care se afla bebelușul l-a lăsat la marginea drumului, scrie Today.MD. Accidentul ar fi fost provocat de un șofer în vârstă de 18 ani care se deplasa la volanul unui automobil de model VAZ - 2101. În urma impactului violent, bebelușul s-a ales cu traumatisme grave. Ăn drum spre spital, micuțul a decedat. După accident, șoferul a părăsit automobilul și a fugit de la fața locului. Ulterior acesta a fost reținut de oamenii legii, iar în urma testării alcooscopice s-a dovedit că acesta avea concentrația de alcool de 1,02 mg/l în aerul expirat. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, iar șoferul riscă să se aleagă cu ani grei de pușcărie.