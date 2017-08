(video) Vinul moldovenesc, vedeta unei emisiuni la o televiziune americană. Invitații au avut parte de o degustare în direct

09:40

Pentru echipa #diez este deja o tradiție să meargă an de an la Gustar. Acolo noi ne descoperim unii pe alții, acolo dansăm, acolo chicotim și ne detașăm... nu și de site, care este mereu conectat și actualizat cu știri pentru tineri. Și pentru că anul acesta avem câteva fotografii din timpul festivalului, am decis să vă arătăm și vouă cum ne-am distrat noi. Articolul (galerie foto) Într-o nu știu care vară, într-un nu știu care cort… Cum s-au distrat echipa #diez și prietenii la Gustar 2017 apare prima dată în #diez.