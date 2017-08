(FOTO) „Reîntregirea tridentului! Neymar s-a întors la Barcelona!”; Ce mesaj a postat Mesii

15:45

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa Ferrari, care expiră la finalul acestui sezon, a anunţat scuderia, într-un comunicat. The post Ferrari are cel mai vârstnic pilot din Formula 1; Scuderia i-a prelungit contractul deși nu a mai câștigat nicio cursă din 2013 appeared first on Independent.