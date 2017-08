Au fost desemnaţi cei zece câştigători ai Premiului Naţional ediţia 2017, care vor fi cunoscuți mâine

11:40

Scorpion Femeia Scorpion e atragatoare, magnetica, provocatoare. Dar calitatile ei nu se termina aici. Este acea femeie puternica de care orice barbat are nevoie alaturi, oricat de putin ar recunoaste-o. Are energie cat pentru sapte femei la un loc, ii place sa joace dur, ceea ce ii incita pe barbatii care o cunosc. Gustul independententei o face irezistibila. Este genul de femeie care cand se simte bine se poarta regeste cu partenerul sau. Are trairi intense, este foarte sensibila si extrem de loiala, in ciuda reputatiei proaste. Rac Este afectuoasa si mereu gata de sacrificii. Are o frumusete calda, trasaturi blande si emana bunatate. Barbatii pur si simplu nu ii pot rezista. Vor sa o ocroteasca, dar si sa fie rasfatati de ea. Are o mare capacitate de a oferi iubire si asta o transforma intr-o partenera exceptionala. Ii plac jocurile de seductie si fanteziile sexuale. Ii place sa faca dragoste si sa experimenteze lucruri noi. Este si o gospodina desavarsita, o mama iubitoare, o sotie devotata, astfel ca barbatii ii cad la picioare intotdeauna. Gemeni Femeia Gemeni are o fire duala, care incita de la prima intalnire. E inteligenta si versatila, are simtul umorului si o atitudinea pozitiva asupra vietii, dar poate fi si foarte sarcastica. Interesant este sa descoperi la ea ca iti poate citi gandurile cu acuratete. Capabila sa sustina aproape orice conversatie, pe orice subiect, femeia Gemeni este o enciclopedie de informatii interesante. Ii place aventura si riscul si adora petrecerile, chiar daca sunt numai barbati in jur care beau bere si nu vorbesc tocmai frumos, potrivit ele.ro.