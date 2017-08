O țară europeană va deporta o femeie afgană în vârstă de 106 ani: A mers 20 de zile pe jos

14:56

Un accident grav a avut loc ieri-seară în satul Chirsova, raionul Comrat. Un biciclist a decedat în urma unei ciocniri violente cu un autocamion, scrie Gagauzinfo.md.