Apple pregăteşte încă o revoluţie cu noul iPhone 8: Noul smartphone ar putea renunţa la încă o componentă istorică

iPhone 8, unul dintre cele mai aşteptate smartphone-uri ale anului, ar urma să îşi facă apariţia pe piaţă în septembrie. După schimbările surpriză de anul trecut, când a renunţat la jack-ul de 3,5 mm, Apple vrea să facă o nouă revoluţie: renunţarea la senzorul de amprentă.