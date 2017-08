Smiley se iubește cu o vedetă TV! Cât de sexy este noua iubită a artistului - FOTO

Well, well, well, Smiley nu mai este singur. Artistul care părea că nu-și mai găsește jumătatea a reușit totuși să se îndrăgostească.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Kankan.md