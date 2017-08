BNM a procurat peste 85 de milioane de dolari de pe piață, pentru a stopa deprecierea leului

11:35

După ce în ultima perioadă, prețul carburanților era în creștere, de această dată Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică anunță o scădere a prețurilor. Totuşi, acestea rămân mari, în comparație cu scumpirile operate acum două săptămâni.