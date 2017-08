(galerie foto) Cele mai epice fotografii cu eclipsa totală de soare din SUA

15:56

Hackerii care au spart serverele HBO în iulie amenință că vor difuza săptămâna aceasta ultimul episod al sezonului 7 din „Game of Thrones”, după ce au „scurs” pe internet și episodul 4 al sezonului, relatează The Guardian. Grupul de hackeri intitulat „Mr Smith” a declarat pentru Mashable că are acces la mai multe platforme ale […] Articolul Hackerii amenință cu difuzarea ultimului episod din „Game of Thrones” apare prima dată în Altfel.md.