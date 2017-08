Premierul Filip, mai sincer ca niciodată, aruncă vina pe alţii: Republica Moldova a „dezamăgit” UE în anul 2015

10:15

O planetă devastată de schimbările climatice ar putea fi pentru unii un scenariu foarte îndepărtat în timp. Dar Pământul simte deja aceste efecte, iar în lipsa unor măsuri adecvate Terra va ajunge la mari catastrofe. La nivel global, nivelul mării a crescut cu 50% în ultimele două decenii. În 2017, temperaturile au atins deja cele mai mari valori din istoria în anumite zone, din California până în Vietnam, iar ultimii trei ani au fost cei mai fierbinţi înregistraţi vreodată. În acest context, oamenii de ştiinţă avertizează că mai avem la dispoziţie 3 ani pentru a reuşi să salvăm planeta de la o distrugere ireversibilă.