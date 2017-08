(VIDEO) Raiduri „Fulger” în mai multe baruri din Chișinău: Tineri drogați, băuturi dubioase și chelnerițe minore

09:35

Un cutremur de 4,00 grade a lovit luni seară insula Ischia, în largul orașului Napoli (sud), luând viaţa a cel puţin două persoane în timp ce trei copii de 17 ani, 4 ani şi respectiv, unul de doar jumătate de an, sunt căutaţi de echipele de intervenţie sub dărâmături.