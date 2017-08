Prostituate de pe Calea Basarabiei, găsite la „muncă”. Au fost conduse la Inspectorat

08:10

Milioane de americani așteaptă cu nerăbdare eclipsa de Soare care va avea loc astăzi. Aceasta este prima eclipsă totală de Soare de după anul 1979 care va fi vizibilă în 14 state americane — din Oregon, în nord-vest, și până în Carolina de Sud, în sud-est. În fiecare dintre cele 14 state americane, eclipsa va dura cel mult 2 minute și 40 de secunde. Va fi prima eclipsă totală de Soare care va trece peste Statele Unite în secolul al XXI-lea. Fenomenul va putea fi admirat sub forma unei eclipse solare parțiale și în anumite regiuni din Europa, Africa și America de Sud. Va fi vizibilă seara sau la apus în Islanda, Scoţia, Irlanda, Regatul Unit, Norvegia, Ţările de Jos, Belgia, Franţa, Spania şi Portugalia. Eclipsa nu va fi vizibilă în R. Moldova. Eclipsa totală de Soare de astăzi, 21 august, va fi transmisă în premieră mondială pe internet printr-un streaming live, cu ajutorul unor baloane cu heliu care vor decola din mai multe zone din Statele Unite pentru a oferi internauților imagini inedite, pe măsură ce Luna va bloca discul solar, informează Reuters. Baloanele din latex, ce au înălțimea de 2,7 metri și sunt umplute cu heliu, vor fi echipate cu camere video de înaltă rezoluție, camere fixe și computere. Ele vor fi lansate din peste 50 de localități americane și vor transmite imaginile captate către Pământ. Baloanele vor fi umplute cu o cantitate suficient de mare de heliu pentru a putea să urce în atmosferă cu viteza de 305 metri pe minut și pentru a atinge altitudinea de 23.384 de metri. Utilizând un sistem de antene aflate la sol, cercetătorii vor transmite eclipsa pe internet, prin intermediul unui streaming live, la adresa https://stream.live/, citează Agerpres.ro. În timpul eclipsei, Luna se va interpune între Soare și Terra, de la vest către est, iar umbra ei va fi proiectată pe Pământ. Specialiștii se așteaptă ca umbra eclipsei să se deplaseze la nivelul solului cu o viteză de 2.000 de mile pe oră (3.218 kilometri pe oră) în Oregon, în nord-vest, și să încetinească la 1.500 de mile pe oră (2.414 kilometri pe oră) în Carolina de Sud.