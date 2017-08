Decret // Pavel Voicu, numit consilier pentru misiuni speciale al președintelui Dodon

10:10

La Alcanar, într-o casă folosită de suspecţii atacului din Barcelona şi care a explodat miercuri, anchetatorii au găsit peroxid de acetonă sau "mama lui Satan", explozibilul folosit în atentatele de la Paris, Bruxelles şi Manchester. Cel puțin 20 de recipiente au fost descoperite în ruinele casei din Alcanar, acolo unde se confecționau dispozitive explozive. Explozia accidentală le-a dat planurile peste cap şi i-a determinat să comită un atac mai rudimentar: să între cu maşina în mulţime, scrie protv.ro. 14 oameni au fost ucişi şi peste 120 răniţi în cele două atentate de la Barcelona şi Cambrils. "Copilul cu mama. A fost şocant să văd un copil care nu mai respiră, cu capul spart. Mama lui era lângă el, îl ţinea în braţe, încerca să-l ajute, dar copilul nu se mişcă şi nu respiră. Altă imagine şocantă a fost să văd un bărbat mort acolo, lângă standul de ziare. Era desculţ şi părea să aibă gâtul rupt", descria un bărbat coșmarul de pe Las Rablas. Trei dintre cei cinci jihadişti ucişi de poliţie la Cambrils au fost identificaţi. Este vorba despre Moussa Oukabir, în vârstă de 17 ani, Saïd Aallaa (18 ani) şi Mohamed Hychami (24 de ani), toţi locuitori la Ripoll, o localitate situată în nordul regiunii catalane, potrivit poliţiei. Un al patrulea suspect, Younes Abouyaaqoub, în vârstă de 32 de ani, este căutat în continuare. Acesta, identificat de presa spaniolă drept Younes Abouyaaqoub, de origine marocană, ar fi încă în viaţă, a anunţat poliţia spaniolă citată de BBC News. El ar fi fost cel care a condus furgoneta printre oameni. Moussa Oukabir, în vârstă de 17 ani, a fost considerat iniţial drept principalul suspect, însă vineri noapte, şeful poliţiei, Josep Trapero, a declarat pentru un post local de televiziune că teoria că adolescentul a fost şoferul "are în prezent mai puţină greutate". Potrivit El Pais, pare din ce în ce mai probabil ca Abouyaacoub să fi fost principalul suspect. Oukabir este suspectat că a folosit documentele fratelui său pentru a închiria furgoneta folosită în atacul de la Barcelona, precum şi o alta, descoperită câteva ore mai târziu în oraşul Vic, la nord de Barcelona. Aceasta din urmă ar fi urmat să fie folosită pentru a fugi. Totodată, anchetatorii spanioli iau în calcul ipoteza că celula teroristă care a comis atentatul de pe Las Ramblas a vrut să comită trei atacuri cu maşini vizând locuri simbolice din Barcelona, inclusiv la Sagrada Familia, relatează Daily Telegraph.