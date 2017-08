Doi morți și 36 de răniţi, după un cutremur în Italia — (VIDEO)

08:16

După SUA, Olanda exportă mai multă mâncare decât oricare altă ţară, și are o dimensiune ca a R. Moldova În scandalul ouălor olandeze contaminate cu Fipronil se pune accent pe impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra fermierilor din Olanda. Un blocaj al consumului ar fi fatal pentru un sector care reprezintă cel mai mare producător de ouă al UE. În ceea ce priveşte sectorul agricol olandez, multe lucruri sunt la superlativ. Olanda este, spre exemplu, cel mai mare exportator de legume din lume. Este cel mai mare exportator de ceapă și se situează pe locul trei la exporturile de roșii. Ocupă locul doi în lume la exportul de bere. Fermierii olandezi exportă mai mulţi porci vii decât oricare alţii. După SUA, Olanda exportă mai multă mâncare decât oricare altă ţară de pe planetă, o performanţă incredibilă având în vedere că are o suprafaţă de 230 de ori mai mică decât cea a SUA. „Țara Lalelelor" are o suprafață de 41 de mii de km pătrați, comparabilă cu cea a Republicii Moldova (33.800 de km pătrați). Olanda are toate ingredientele necesare pentru a fi un campion al agriculturii. Ţara are un relief plat, pământ fertil şi climă moderată. Mai important, educaţia forţei de muncă în domeniul agricol este prioritară acolo. Universitatea Wageningen este cea mai mare instituţie pentru pregătire în ştiinţele agricole din lume. 12 dintre cele mai mari companii alimentare din lume au facilităţi de cercetare şi de dezvoltare în Olanda. Printre aceste companii se numără Danone şi Heinz.