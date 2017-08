(VIDEO) Rooney atinge o bornă istorică într-un meci în care Man City s-a împiedicat de Everton

18:15

Zlatan Ibrahimovic este tot mai aproape de o revenire la Manchester United. Atacantul suedez în vârstă de 35 de ani a acceptat o reducere substanţială a salariului pentru a putea reveni la United, care i-a propus un contract pe termen scurt.