Primul concert aniversar „Perlele lui Eugen Doga”

18:15

Pe parcursul verii curente managerii instituţiilor de învăţământ din raionul Cahul au eliberat zeci de dosare părinţilor care au decis sa-si ia copiii cu ei in tarile în care muncesc. In fiece an, la nivel de raion, populaţia şcolară se diminuează cu câteva sute de elevi, care-si urmează părinţii aflaţi de ani buni în străinătate, relatează Radio Moldova Actualităţi.