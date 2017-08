Stare de urgență în Rostov-pe-Don: 80 de clădiri mistuite de un incendiu// VIDEO

13:35

Un bărbat a înjunghiat opt persoane sâmbătă, în oraşul Surgut, din centrul Rusiei. Atacatorul, înarmat cu un cuţit, a atacat trecătorii de pe străzile din centrul oraşului. Patru persoane au fost grav rănite şi se află n stare critică, trei s-au ales cu răni de gravitate medie, scrie Lenta.ru. Atacatorul a fost împuşcat de o