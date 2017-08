Cea mai periculoasă mâncare pentru sănătatea ta

15:56

Patru persoane au fost reținute în dosarul de corupție în care sunt vizați angajați ai Ministerului Educației și ai Ministerului Justiției. Acestea au fost escortate la CNA și sunt audiate în aceste momente de către procurorii anticorupție. The post Patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de la Ministerul Educaţiei appeared first on Independent.