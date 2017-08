(LIVE VIDEO) Aici puteți vedea eclipsa totală de soare

15:35

Filmările pentru cel de-al optulea sezon al serialului „Game of Thrones", care va fi și ultimul din această producție realizată de postul de televiziune HBO, vor începe în luna octombrie a acestui an, conform unui anunț făcut de actorul Nikolaj Coster-Waldau, interpretul personajului Jaime Lannister, într-un interviu pentru site-ul Collider.com, scrie Agerpres.