Autorul atentatului de la Barcelona, prins şi împuşcat mortal

Un bărbat a înjunghiat, astăzi, opt persoane în oraşul rusesc Surgut. Atacatorul a fost ucis de către forţele de securitate, iar răniţii au fost transportaţi la spital, unul fiind în stare gravă. Ulterior, organizaţia teroristă Stat Islamic a revendicat atacul. Autorităţile ruse au precizat că, din informaţiile preliminare, ar fi vorba despre tentativă de omor pe fondul unor probleme psihice. Ulterior, s-a stabilit că atacul a fost săvârșit de un tânăr, în vârstă de 19 ani, pe nume Artur Gadjiev. Momentul atacului a fost surprins de camerele de supraveghere. Din imagini se vede cum tânărul, îmbrăcat în negru, scoate cuțitul și rănește un bărbat, după care caută alte victime. Potrivit presei ruse, tânărul înjunghia oamenii în abdomen și în regiunea gâtului. Acesta avea și o centură explozibilă, care s-a dovedit a fi falsă. Tatăl atacatorului se află la evidența poliției în calitate de extremist și adept al mișcărilor religioase radicale. Acest atac intervine la o zi după un atac similar în Finlanda, unde un individ a înjunghiat mortal două persoane și a rănit alte opt în orașul Turku (sud-vest). The post Opt persoane înjunghiate de un tânăr pe o stradă din Surgut. Momentul atacului (VIDEO) appeared first on Moldova 24.