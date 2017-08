12 braconieri au fost amendați — (FOTO)

09:56

Lecție de viață, la 90 de ani. O bătrânică a dat răspunsul Am găsit această postare pe Humans of New York; ea spune povestea unei femei de 90 de ani din Moscova, Rusia, care ne învață ce înseamnă să trăiești cu adevărat! “Am 90 de ani, însă mă simt ca la 50 de ani. Nu iau niciun medicament, nu mă plâng niciodată, sunt doar fericită că sunt în viață. Le spun foarte des oamenilor că viața este despre ce ai, nu despre ce vrei. În fiecare zi dansez timp de două ore. Și încă sunt foarte interesantă pentru mulți oameni. Iubesc politica și literatura, iubesc știința. Am un prieten pe nume Alexander, cu care fac schimb de cărți mai tot timpul. Nici măcar nu știu câți ani are”. Postarea cu ea a depășit jumătate de milion de like-uri și a adunat peste 60.000 de share-uri și 20.000 de comentarii. Sursă: thewoman.md Record Lecție de viață, la 90 de ani. O bătrânică a dat răspunsul apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.