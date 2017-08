DOC// 18 companii moldoveneşti vor reveni pe piața rusească

12:45

„Când am ajuns pe strada Calea Ieșilor, de la zeci demetri de containere am simțit duhoarea deșeurilor, am fost atacați de sute de muște și am înțeles că doar cu trei lopeți, greble și 20 de saci pentru gunoi nu vom schimba situația. Noi, locuitorii din Bălți, chemăm primpăria și invităm conducerea, în persoana lui Igor Șeremet, să meargă pe la platformele de colectare a deșeurilor și să simtă duhoarea care îi înconjoară pe oamenii din Bălți. Noi înțelegem că ei, funcționarii, locuiesc la Chișinău, dar Bălțiul are numai de pierdut din această cauză”, a scris pe facebook Alexei Onoico, unul din activiști. El a îndemnat și conducerea televiziunii locale să reflecte situația realădin oraș și nu doar ceea ce le spun sponsorii de la primărie. ”Vă propun să nu filmați floricele și clumbe, dar să reflectați situația reală din oraș. Oameni din Bălți, copii noștri respiră aceste miasme.