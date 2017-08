Vicepremierul Gheorghe Bălan s-a întâlnit cu șeful Misiunii OSCE în Moldova Michael Scanlan

09:05

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către România a unor sisteme mobile de artilerie cu rachete în valoare de 1,25 de miliarde de dolari, a anunțat vineri Defense Security Cooperation Agency (DSCA), citată de Reuters și preluată de Agerpres. Agenţia Pentagonului a precizat că a notificat joi Congresul cu privire la acest contract. […] The post România cumpără armament american în valoare de 1,25 miliarde de dolari appeared first on Moldova.org.