Moscova consideră decizia SUA privind vizele o încercare de a provoca tulburări în Rusia

13:56

S-a înfăptuit reforma justiției de la Chișinău, reforma la care am pus și noi umărul printr-o puternică credibilizare a magistraților moldoveni la care a participat toată conducerea anticorupție din România, în frunte cu Codruța Koveşi care, în ultimele zile de campanie pentru preşedinția Moldovei, s-a deplasat la Chișinău unde a pozat împreună cu procurorii moldoveni pe toate canalele media ale oligarhului Plahotniuc. The post (OPINIE) O societate întreagă de loseri care și-a pierdut viitorul appeared first on Independent.