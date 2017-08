(VIDEO) Celebrul Big Ben a bătut pentru ultima dată în următorii patru ani

13:56

Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a dat asigurări luni că, după ce cariera sa politică se va încheia, ea nu va accepta un post în domeniul afacerilor, o aluzie la adresa predecesorului său, social-democratul Gerhard Schroeder, care deține o funcție de conducere în cadrul gigantului petrolier rus Rosneft, informează AFP.