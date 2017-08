”Hoț în lege” de origine georgiană – reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău

13:36

Clipe de cosmar pentru o familie din satul Berezoaia, raionul Stefan Voda. Bebelusul lor de doar 4 luni s-a stins in drum spre spital dupa ce caruciorul in care se afla a fost lovit in plin de o masina. Soferul in varsta de 18 ani, care potrivit politiei, ar fi fost in stare de ebrietate, a fugit […]