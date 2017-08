Peste 60.000 tone de grâu din România, sub riscul de a fi respinse de autorităţile din Egipt

12:45

Femeia ce apare în imagini este căutată de către poliţişti, după ce administraţia unui schimb valutar s-a adresat după ajutor. Potrivit datelor prezentate şi circumstanţele documentate, poliţiştii au constatat că, necunoscuta ar fi schimbat 600 de euro, iar operatorul din neatenţie, iar fi oferit 22 000 de lei. Ulterior, femeia a ieşit şi nu s-a mai întors pentru a reîntoarce diferenţa de bani.