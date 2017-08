Circa 20 de producători de material săditor, admiși pe piața rusească

14:26

Berbecii sunt cu siguranta aventurosi si impulsivi, iar multi dintre ei savureaza cu entuziasm actul unei cuceriri. Acestia iubesc vanatoarea, iar in pat tind sa fie mai de graba cei care domina decat cei dominati. Berbecii sunt nativii care se nu vor sa se piarda in melodrame si sunt cei prefera aventurile de-o noapte. Scalpul reprezinta pentru reprezentatntii acestei zodii o zona erogena, asa ca daca vrei sa aprinzi dorinta in sangele unui Berbec, mangaie-i parul. Cei mai buni parteneri de sex: Varsator, Leu, Sagetator, Gemeni, Balanta, Berbec. Taurii sunt printre cele mai senzuale semne zodiacale. Pentru ei, sexul este mai placut atunci cand este stimulat senzitiv, de exemplu prin alimente afrodisiace, muzica romantica si un preludiu intens. Deoarece tind sa fie un pic lenesi, taurii prefera adesea sa lase controlul partenerului, insa atunci cand simt o compatibilitate sexuala cu cineva, pot deveni posesivi si gelosi. Cei mai buni parteneri de sex: Taur, Feciora, Capricorn, Rac, Scorpion, Pesti Gemenii sunt firi energice si jucause, iar aceste caracteristici se reflecta si in comportamentul lor sexual. Atunci cand gasesc o persoana care sa ii atraga din punct de vedere sexual, ei trec repede de la flirt la idila. Gemenii au o imaginatie bogata, fapt pentru care vor sa experimenteze tot mai multe lucruri noi, iar dezinvoltura ce-i caracterizeaza i-ar face sa accepte oricand o oferta de angajare intr-un studio de videochat. Atunci cand esti in pat cu Geaman, pune-l pe jar soptindu-i la ureche vorbe murdare, potrivit ele.ro. Cei mai buni parteneri de sex: Gemeni, Balanta, Varsator, Berbec, Leu, Sagetator De vreme ce Racii sunt guvernati de Luna, pasiunilor lor sexuale sunt trezite abia dupa ce acestia au inceput sa se simta confortabil din punct de vedere emotional. Intuitia lor foarte buna ii ajuta si in pat, racii fiind partenerii care simt nevoile partenerului si le satisfac intocmai. Daca se simt iubiti, abordarea lor fata de latura sexuala devine creativa si senzuala, transformandu-se in persoane pasionale si pline de dorinte. Cei mai buni parteneri de sex: Rac, Scorpion, Pesti, Fecioara, Capricorn, Taur Leii sunt pasionali prin definitie. Ei se bazeaza pe farmecul lor personal si pe carisma pentru a face cuceri un partener de sex. In pat sunt creativi si generosi, dar pot face o drama daca simt ca partenerii nu le satisfac dorintele. Din cauza ego-ului lor fragil, acesti nativi se hranesc cu complimente, care vin ca o validare a abilitatilor lor de mari cuceritori. “Ce bine arati!” sunt cele trei cuvinte simple, dar magice care aprind dorinta Leilor. Cei mai buni parteneri de sex: Berbec, Leu, Sagetator, Gemeni, Balanta, Varsator La prima impresie, cei nascuti in zodia Fecioarei iti vor parea mai putini interesati de sex. Insa, nu te lasa pacalit! Ei sunt extrem de senzuali si de sexuali, insa au nevoie de putin timp de acomodare cu persoanele noi. Fecioarele sunt foarte sensibile la saturile pe gat si la atingerile suave, iar un masaj reprezinta pentru nativii acestei zodii un preludiu relaxant si incitant in acelasi timp. Cei mai buni parteneri sexuali: Taur, Capricorn, Feciaora, Rac, Scorpion, Pesti Balantele sunt printre cele mai senzuale semne ale zodiacului. Ele apreciaza lucrurile rafinate si sunt persoane extrem de delicate. Pentru ca sunt extrem de comunicative si de sociabile, ele dau frau liber atractiei sexuale abia dupa ce sunt cucerite prin inteligenta. Balantele iubesc decorurile luxoase si raspund bine la preludiul care include lumanari, la complimente si la atingeri senzuale. Cei mai buni parteneri sexuali: Gemeni, Balanta, Varsator, Berbec, Leu, Sagetator Scorpionii au o reputatie bine meritata ca fiind cei mai seducatori din zodiac. Plini de pofte si extrem de senzuai atunci sunt implicati intr-o relatie, acestia au o latura perversa pe care o dezvolta mai ales atunci cand sunt implicati trup si suflet intr-o relatie. Nativii acestui semn astrologic nu sunt adeptii secului ocazional, deoarece au nevoie sa simta o conexiune emotionala inainte de a deveni cu adevarat intimi cu o anumita persoana. Cei mai buni parteneri sexuali: Rac, Scorpion, Pesti, Taur, Fecioara, Capricorn Sagetatorii adora flirturile si gesturile de afectiune insa sunt nu vor fi atrasi aproape niciodata de un partener care nu le dovedeste ca este inteligent. Si totusi, ei tind sa se plictiseasca destul de usor, asa ca au nevoie de spontaneitate si adesea de varietate in viata lor sexuala. Secretul pentru a pastra langa tine un sagetator este acela de a nu-i limita libertatea. Cei mai buni parteneri sexuali: Berbec, Leu, Sagetator, Balanta, Varsator Capricornii, in ciuda naturii lor conservatoare sunt firi senzuale, cu un apetit sexual crescut. Desi nu sunt adeptii dovezilor de afectiune in public, “dupa perdele” ei devin cu adevarat pasionali. Capricornii sunt rabdatori, de aceea stiu foarte bine care sunt tainele cuceririi si au rabdare pana ce reusesc sa treazeasca interesul partenerilor lor. Cei mai buni parteneri sexuali: Taur, Fecioara, Capricorn, Rac, Scorpion, Pesti Atat femeile cat si barbatii nascuti in zodia Varsatorului sunt cei care evita sa se implice in relatii mult prea serioase. Desi atunci cand o fac, Varsatorii sunt parteneri loiali, ei pot fi detasati din punct de vedere emotional daca sunt implicati intr-o relatie pur sexuala. In dormitor, Varsatorii sunt originali si creativi, cautand intotdeauna lucruri noi prin care sa-si condimenteze viata sexuala. Cei mai buni parteneri sexuali: Gemeni, Balanta, Varsator, Berbec, Leu, Sagetator Prin natura lor senzuala si fascinanta, Pestii nu au dificultati atunci cand vine vorba de gasirea unor parteneri de sex. Si totusi, pentru ca sunt romantinci si jucausi, Pestii sunt dornici sa isi gaseasca un partner de suflet care sa aprecieze sexul bazat pe sentimente. Odata ce intuitia lor le spune ca au gasit persoana potrivita, ei dezvolta tot felul de fantezii sexuale prin care sa isi incante partenerul. Cu toate acestea, ei sunt extrem de sensibili, astfel ca trebuie sa eviti comentariile rautacioase care vor dizolva cu usurinta intimitatea pe care Pestele o doreste. Cei mai buni parteneri sexuali: Rac, Scorpion, Pesti, Fecioara, Taur, Capricorn