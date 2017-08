De mâine vremea se răcește brusc. Ce temperaturi vom avea

14:26

Iata care sunt cele 3 zodii care nu au incredere in relatii: Taur Zodie de pamant, Taurul este foarte rational in tot ceea ce face, inclusiv in dragoste. Nu crede in dragoste la prima vedere si este foarte precaut, astfel ca nu se arunca cu una cu doua intr-o relatie. De fapt, chiar are probleme cu relationarea cu cei din jur, mai ales ca isi supraevalueaza calitatile, considerandu-se o persoana perfecta. Nu este o zodie empatica, cu toate ca are pretentia ca cei din jur sa o inteleaga intotdeauna. Nu crede in sentimente adevarate sau in iubire. Fecioara Nativii din zodia Fecioara nu cred in dragostea adevarata si tind sa se izoleze doar pentru ca se considera net superiori celor din jur. Sunt foarte critici, astfel ca vor indeparta multi oameni. Dorinta permanenta de a atinge perfectiunea domina orice posibil sentiment pe care l-ar putea simti. E si greu sa le faci fata toanelor lor zilnice, caci daca acum te intelegi cu ei de minune si pare ca totul e in regula, peste un sfert de ceas totul se da peste cap si incep reprosurile si plangerile. Capricorn Greu de crezut ca cei nascuti in Capricorn vor trai vreodata dragostea adevarata. Sunt convinsi ca ea nu exista si tocmai de aceea nici nu isi dau silinta sa o gaseasca. Prefera sa se cufunde in studiu, sa munceasca pana la epuizare, decat sa depuna vreun efort pentru a descoperi o persoana careia sa merite sa-i ofera iubirea sa. E poate prea ambitios si dorinta sa de succes este mereu pe primul plan. Chiar si cand incep sa simta fiorii dragostei, refuza categoric sa creada ca au intalnit iubirea, potrivit ele.ro.