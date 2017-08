O femeie, căutată de poliție! Operatorul unui schimb valutar de la Ciocana i-a dat mai mulți bani decât trebuia

17:40

Mai multe persoane au fost înjunghiate în orașul Turku, din Finlanda. Din primele informații, se pare că ar fi vorba de doi atacatori, unul dintre autorii atacului din orașul finlandez Turku fiind împușcat mortal de către forțele de ordine și un altul a fost arestat, după ce ar fi înjunghiat mai mulți trecători în plină stradă, scrie realitatea.net. Poliția finlandeză a publicat un mesaj pe Twitter, la ora locală 16.40, anunțând că "mai multe persoane au fost rănite în centrul orașului Turku". Zeci de oameni au fost răniți, iar presa locală anunță că cel puțin o persoană și-a pierdut viața în urma atacului, scrie Reuters. Martorii atacului de la Turku au afirmat că este vorba despre un act terorist, susținând că unul dintre atacatori a strigat "Allahu Akbar" în momentul în care s-a năpustit asupra oamenilor cu un cuţit, scrie The Sun. Centrul orașului este evacuat, autoritățile sfătuindu-i pe cetățeni să evite Piața Puutorim unde a avut loc incidentul.