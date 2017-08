Cazare cu 40% mai ieftină, pe litoralul românesc

09:16

Alimentele care te stresează și suprasolicită organismul O dietă echilibrată este factorul crucial în menținerea sănătății și reducerea stresului. Anumite alimente și băuturi însă stimulează puternic organismul, devenind în felul acesta cauze directe ale stresului. Această stimulare poate suprasolicita ficatul, poate deregla nivelul de zahăr din sânge și pe termen lung poate fi nocivă. Iată, pe scurt, care sunt acestea: Cofeina Aceasta se găsește în cafea, ceai, ciocolată, cola etc. Cofeina determină producerea de adrenalină și în felul acesta duce la creșterea nivelului de stres. Persoanele dependente de cofeină își extenuează glandele suprarenale, cele care produc hormonii stresului. Acești hormoni ai stresului influențează metabolismul. În consecință, pe termen lung, cofeina determină creșterea în greutate, mai ales dacă este asociată cu un regim alimentar sănătos. Consumul excesiv de cofeină are același efect ca și stresul prelungit. Alcoolul Alcoolul este o cauză majoră a stresului. Culmea ironiei este tocmai faptul că mulți oameni se apucă de băut pentru a combate stresul. Dacă însă alcoolul este asociat cu stresul, combinația este fatală. Alcoolul stimulează secreția de adrenalină, ceea ce duce la apariția unor probleme precum tensiunea nervoasă, irascibilitatea și insomnia. Excesul de alcool duce la creșterea depozitelor de grăsime din zona inimii și slăbește funcția imunitară. De asemenea, alcoolul micșorează capacitatea ficatului de a elimina toxinele din organism. În condiții de stres, organismul produce o serie de toxine. Dacă aceste toxine nu sunt filtrate de ficat, ele continuă să circule prin organism, provocând daune majore. Dulciurile Zahărul nu conține substanțe nutritive esențiale. El furnizează o creștere bruscă de energie în organism, care este posibil să ducă la extenuarea glandelor suprarenale. Acest lucru poate duce la irascibilitate, o slabă capacitate de concentrare și depresie. Consumul ridicat de zahăr reprezintă o povară serioasă pentru pancreas, fapt ce mărește riscul apariției diabetului. Alimentele sărate Sarea crește tensiunea, epuizează glandele suprarenale și induce instabilitatea emoțională. Folosește un înlocuitor al sării care să conțină potasiu, în loc de sodiu. Evită alimentele gata preparate, cu un conținut ridicat de sare, precum șunca, murăturile, cârnații etc. Alimentele grase Evită consumul de alimente bogate în grăsimi saturate, cum ar fi produsele de origine animală, produsele lactate, alimentele prăjite și cele din meniurile de fast-food. Grăsimile supun sistemul cardiovascular la un stres inutil. Laptele de vacă și produsele pe baza acestuia Laptele de vacă și produsele lactate stresează organismul prin substanțele pe care le conțin, de exemplu, proteina numită cazeină, care este foarte greu de digerat și poate declanșa reacții alergice. Carnea roșie Carnea roșie, care are un conținut ridicat de proteine, sporește concentrația de dopamină și norepinefrină din creier, ambele substanțe fiind asociate cu starea de anxietate și de stres. Semipreparatele și produsele rafinate Alimentele gata preparate și rafinate, precum pâinea albă și făina rafinată, supun la stres organismul ca urmare a faptului că sunt sărace în substanțe nutritive, conținând din abundență calorii inutile. În plus, pentru a digera alimentele rafinate, organismul trebuie să-și folosească propriile vitamine și minerale, adică să își consume rezervele. Alimente pe bază de făină albă sunt […] Record Alimentele care te stresează și suprasolicită organismul apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.