Ziua Limbii Române, sărbătorită la Bălți și Cahul

Luni, 14 august, a debutat XV-a ediţie a Universităţii de Vară Izvorul Mureşului pentru românii de pretutindeni. Lucrările de anul acesta au loc sub genericul „De la prima Unire la Marea Unire. România şi românii de pretutindeni, încotro?". „Dodonii vin şi pleacă, Unirea rămâne", şi-a început discursul Vlad Cubreacov preşedintele Asociaţiei „Răsăritul Românesc". De ce este