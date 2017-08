ECLIPSĂ totală de Soare, astăzi. Ce se va întâmpla pe parcursul fenomenului astronomic rar

09:40

Berbec Tine sub control atitudinea ta un pic cam agresiva care nu va fi interpretata corect de cei din jur, chiar daca e modul tau de a te ridica pentru cine stie ce nedreptati, chiar daca e ca o revolutie personala prin care vrei sa te eliberezi de un blocaj care te-a tinut pe loc, ai grija totusi in ce directie canalizezi aceasta criza de furie. Ai putea da peste oameni si mai nervosi, si mai agresivi, si mai razboinici, si din confruntarea celor doua tabere la fel de puternice e greu de crezut ca va iesi ceva bun. Unii te vad ca pe un rebel care nu tine cont de nimic, nici de reguli, nici de limitari, dar e dreptul tau sa te ridici pentru ceea ce iti doresti. Taur Conflictele dintre generatii se pornesc de la orice, dar noroc ca esti tu acolo ca sa-i asezi la masa tratativelor si a-i ajuta – sau obliga – sa ajunga la un compromis. Adevarul poate fi undeva la mijloc, de aceea e nevoie de un arbitru impartial asa ca tine pentru a judeca la rece situatia si a oferi o solutie care sa multumeasca ambele tabere. Sigur exista o cale de mijloc de care pot profita si unii si altii, dar, pentru ca fiecare o tine pe a sa, nimeni nu o gaseste. De aceea esti tu de fata, pentru a oferi o idee salvatoare acceptabila, reciproc avantajoasa, pe cale amiabila. Gemeni Lucruri care nu mai aduceau nimic nou in peisaj par dintr-o data sa dea semne de revigorare, infloresc sub ochii tai, renasc speranta in inima ta si esti incantat de perspectivele promitatoare care se vad la orizont. Depune pasiune chiar si in cele mai banale lucruri, nu pretinde doar evenimente iesite din comun, pentru ca bucurii poti primi si din directii complet neasteptate. Multumeste-te cu maruntisuri si acorda-le si lor atentie, fara a astepta doar evenimente sclipitoare. Monotonia poate fi si ea sursa de fericire! Rac Nu te baza pe sfatul pe care ti-l ofera astazi un amic, deoarece nu prea e in cunostinta de cauza. Ceea ce spune, vine doar din instinct, e o vorba aruncata in vant, care nu se bazeaza nici pe studiu, nici pe experienta. E doar o parere, fara sa analizeze situatia in profunzime, de aceea ar fi mai bine sa n-o privesti ca pe litera de lege. Maine s-ar putea sa-si dea seama ca a gresit si sa incerce sa dreaga busuiocul cu o gluma, dar pentru tine ar putea fi prea tarziu. Nu te increde in cei care promit multe din prima, pentru ca ei nu stiu cat de complicata e situatia. Leu Intalnesti exact persoana de care aveai nevoie pentru a-ti oferi o viziune impartiala din afara. El vede lucrurile detasat, de pe margine, fara implicatii sentimentale si cantareste situatia corect. Te poti baza intru totul pe sfatul oferit de acesta si pe concluzia pe care o extrage la rece, si daca mai pui si in practica solutia oferita de el, ai numai de castigat. Toate revin la normal si se reinstaleaza echilibrul si calmul peste situatia care te stresa la maximum. De unde se vede cata nevoie ai uneori de o parere avizata din afara! Fecioara Joci un rol important in mediul in care te afli azi, de parca tu ai fi capul tuturor actiunilor, generatorul de idei sau descoperitorul celor mai bune solutii. Ti se recunoaste astfel superioritatea in plan intelectual, pentru ca ai acumulat multe informatii pe care iata, ai acum ocazia de a le arata si a le valorifica la maxim. Poti sa fii mandru de tine, si mai ales sa fii multumit ca lumea asculta si urmeaza sfaturile tale. Esti cu un pas inaintea celor care te urmeaza intocmai, pentru ca tu stii exact ce trebuie facut si nu vei ezita sa-ti expui punctul de vedere cu argumente rationale bine sustinute. Balanta Te simti bine printre tineri, printre oameni cu spirit liber care se mai simt copii, inca, in adancul sufletului lor. Si tu te comporti la fel, de parca n-ai avea nicio grija, si cu o atitudine atat de pozitiva, de tonica, de optimista, totul merge ca pe roate. Zambeste, glumeste, simte-te liber sa faci orice, pentru ca numai asa vei ajunge mai repede la rezultatele visate. Ai noroc sa atragi alaturi de tine oameni care iti seamana si care reusesc sa priveasca viata ca pe o provocare placuta, nicidecum ca pe o povara. Cu un zambet pe chip si in inima, toate evolueaza spre bine! Scorpion Totul pare sa stagneze intr-o zona terna si lipsita de stralucire, dar nu te ingrijora. Nu toate evolueaza in ritm alert, nu toate ajung repede acolo unde doresti, ci mai treci si prin astfel de zone lipsite de actiune si de dinamism. Considera-le hopuri obligatorii pe parcursul anumitor proiecte, cand, tocmai pentru ca nu se mai intampla nimic spectaculos, poti privi mai atent la ce se petrece. Ai rabdare, vei depasi acest punct mort si, dupa aceea, vei reintra in circuit cu forte proaspete, dar nu te ingrijora din cauza acestor hopuri. Ele te mai trag un pic de maneca, atunci cand te aprinzi prea tare. Sagetator Cand primesti de la cei din jur atatea semne de apreciere la adresa ta, capeti mai mult curaj de a duce mai departe ce ai inceput. Practic, primesti exact energia si motivatia de a termina un proiect care a evoluat foarte bine iar de dragul celor care au aratat ca au incredere in tine, iti aduni si ultimele forte pentru a pune punctul final. Ai cu ce te lauda, lasa modestia la o parte si arata-le tuturor ce a iesit din mainile tale si de ce ai fost capabil. Nu a fost un succes facil, ai muncit mult ca sa ajungi aici, iar rezultatul merita expus lumii. Vei primi felicitari: le meriti! Capricorn Incearca sa schimbi ceva in modul de a judeca o situatie prin care ai mai trecut si altadata. Din obisnuinta, mentii acelasi ton critic si autoritar, cand mult mai bine ar fi sa devii mai ingaduitor, mai diplomat, ca sa nu judeci aspru situatii care nu sunt deloc atat de grave pe cat par. Fii tu cel tolerant, coboara tonul si incearca sa schimbi ceva in modul de a comunica, pentru ca nu merita sa fii un judecator atat de aspru. Problema de fata are cai de rezolvare mai pasnice si mai amiabile, nicidecum critici sau pedepse atat de severe, deci incearca sa asezi inima pe primul loc. Varsator Daca singur nu stii ce trebuie facut intr-o situatie complicata, calca-ti pe mandrie si accepta ajutorul sincer al celor care iti stau alaturi, ai la cine apela, la nevoie, deci nu e nicio rusine sa recunosti ca nu stii, nu poti, nu ai cu ce. Cere sfaturi de la cei care au trecut prin situatii similare si nu te incapatana inutil sa te descurci de unul singur, cand exista sigur cineva alaturi care detine solutia care ti se potriveste perfect in cazul de fata. Ai putea rezolva mult mai repede problema care te framanta daca ai intreba un prieten, dar cel mai greu e sa recunosti ca exista o problema, totusi. Pesti Se aduna multa lume in jurul unui eveniment de care toti sunt cumva interesati si esti si tu chemat sa te alaturi acestui colectiv. E ca o sarbatoare comuna, ca o adunare in jurul unui eveniment important la care fiecare isi aduce cumva contributia. Se simte un aer proaspat in acest mediu, dialogul merge ca uns si e o placere pentru toata lumea sa intre in legatura unii cu altii, sa dialogheze, sa colaboreze. Orice activitate colectiva, in care se pune pret pe reciprocitate si cooperare poate fi de succes, deci alatura-te celor care gandesc ca tine.