ALERTĂ la Mangalia // Navă cu 50 de migranți, depistată de Garda de Coastă

Drumarii au găsit acum o jumătate de oră, la intersecția de lângă sediul SIS, un obiect asemănător unui obuz. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc. Obiectul a fost găsit la intersecția străzilor Ştefan cel Mare şi Serghei Lazo de către lucrătorii de la S.A "Drumuri". „La o primă etapă, putem spune că este vorba despre o muniție militară. Au fost trimiși la fața locului polițiști pentru a izola locul faptei și pentru a asigura securitatea cetățenilor care locuiesc sau trec prin preajmă. Totodata, la fața locului au plecat specialiști criminaliști în explozibil de la Centrul Criminalistic al IGP pentru a evalua riscurile și de a o evacua în siguranță pe un poligon, unde va fi distrusă", a declarat Gheorghe Cavcaliuc.