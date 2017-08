Imagini RARE! Traian Băsescu își învața nepoata să înoate! VIDEO//

09:05

Fiecare zodie are particularităţile ei, de aceea şi felul în care săruţi poate fi influenţat de astre. BERBEC Berbecii saruta impulsiv. O fac fara nicio retinere in mijlocul unei strazi aglomerate, plina de oameni grabiti. Sunt genul de persoane care nu se sfiesc sa isi arate afectiunea in public, asa ca se saruta oriunde si […]