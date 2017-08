Cea mai frumoasă lecție de viață de la o bătrânică de 90 de ani

12:36

Nu expuneţi copiii mai mici de un an la aer condiţionat, este sfatul alergologilor. Aceasta deoarece aparatele descarcă în aer mucegaiuri. Iar împotriva acestora nu există preparate standardizate, utile în terapie, atenționează csdi.ro. Sistemul imunitar se dezvoltă în timp, până la vârsta de 5 ani. Acesta are celule de tip TH1 care luptă cu infecţiile. […] The post Copiii mai mici de un an trebuie feriţi de aerul condiţionat! appeared first on The Woman.