PL împotriva lui Dodon // Solicită Procuraturii și SIS să se ia de capul președintelui pentru că încalcă Constituția

Inspectorii de patrulare au depistat în trafic un automobil încărcat cu aproximativ două tone de carne de bovină și porc, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente legale de proveniență sau de transport. Automobilul a fost oprit ieri, 17 august, în sectorul Centru al Capitalei. Șoferul, un bărbat de 46 de ani, locuitor al raionului Florești, transporta 15 carcase de carne de bovină și 3 de porc. Pe parcursul controlului, șoferul nu a prezentat un act de însoțire pentru cantitatea de carne. Totodată, șoferul a declarat că marfa o aduce din nordul țării și intenționa să o comercializeze la piața centrală. Conform legislației, șoferul riscă o sancțiune de până la 4 500 de lei.