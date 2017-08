Primăria sectorului 1 București oferă Chișinăului un milion de euro până la finele anului

12:45

Prioritatea Iranului este de a proteja acordul nuclear încheiat în 2015 în fața „inamicului” american, a dat asigurări duminică președintele iranian Hassan Rohani în cursul unui discurs rostit în fața Parlamentului, relatează AFP. The post Hassan Rohani: Principala datorie a ministrului nostru de externe este de a apăra acordul nuclear appeared first on Independent.