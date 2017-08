20 de lucruri inedite pe care nu le știai despre „Game of Thrones”: de cine s-ar fi îndrăgostit Jon Snow în scenariul inițial

11:56

În urmă cu 40 de ani începeau misiunile Voyager 1 și 2, ajungând în cele mai îndepărtate zone ale Universului cunoscute de om. În decursul misiunilor, cele două sonde au petrecut peste 20 de ani cercetând giganții gazoși Jupiter și Saturn. În timp ce Voyager 1 s-a aventurat înafara Sistemului Solar, Voyager 2 a devenit prima sondă care explorează Uranus și Neptun.