Explozie la Târgul internațional de la Damasc: Cel puțin patru morți

22:26

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene condamnă atacul terorist care a avut loc astăzi în oraşul Barcelona, Regatul Spaniei, soldat cu pierderi de vieţi omeneşti şi mai multe persoane rănite. Reprezentanţii misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Madrid întreprind demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a verifica dacă printre persoanele afectate se aflau cetăţeni moldoveni. „Ministerul îşi exprimă solidaritatea cu autorităţile Spaniei, regretul profund pentru pierderile de vieţi omeneşti şi compasiunea faţă de familiile îndurerate. Ministerul reiterează angajamentul ferm al Republicii Moldova în combaterea tuturor formelor de terorism şi reafirmă necesitatea conjugării şi intensificării eforturilor internaţionale în combaterea acestora", se spune într-un comunicat al insituției. Menționăm că un bărbat, aflat la volanul unei furgonete, a intrat în mulțime. Ultimul bilanț indică cel puțin 13 morți și circa 50 de răniți.