A luat o tânără în maşină crezând că se simte rău, dar a rămas fără maşină. Ce a păţit un şofer

15:45

Poliţiştii capitalei au iniţiat investigaţii pe marginea unui caz, privind depistarea unui rucsac cu muniţii de război de către un bărbat în vârstă de 68 ani, originar din raionul Criuleni. Acesta le-a povestit oamenilor legii că se deplasa spre oraşul Vadul lui Vodă, când a observat rucsacul pe acostamentul drumului. Imediat ce a văzut ce […] The post Un bărbat din Criuleni a sesizat Poliţia: a găsit un rucsac cu muniţii de război pe marginea drumului appeared first on Moldova.org.