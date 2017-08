(VIDEO) Spectacol în derby-ul etapei din Anglia; Chelsea învinge Tottenham într-un meci istoric

10:35

Simona Halep, locul 2 WTA, care s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati, speră că faptul că se află a treia oară aproape de locul 1 să fie cu noroc, în caz contrar urmând să o perceapă ca pe o nouă experiență, informează wtatennis.com. The post Simona Halep: Sunt a treia oară aproape de locul 1. Ori va fi cu noroc, ori va fi o nouă experiență appeared first on Independent.