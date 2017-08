Acuzații grave la adresa Barcelonei: Manipulează jucători!

07:45

Ancheta în cazul atentatului terorist de la Barcelona avansează încet. Trei dintre cei cinci jihadişti ucişi de poliţie la Cambrils au fost identificaţi. Este vorba despre Moussa Oukabir, în vârstă de 17 ani, Saïd Aallaa (18 ani) şi Mohamed Hychami (24 de ani), toţi locuitori la Ripoll, o localitate situată în nordul regiunii catalane, potrivit poliţiei.