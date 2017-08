Zonele de agrement eliberează mult mai des bonuri de plată, după vizitele Fiscului

15:36

Țara care a combătut Sindromul Down Islanda este aproape de a deveni prima ţară în care nu se va mai naşte niciun copil cu Sindromul Down, scrie The Independent. Testele prenatale au fost introduse în anul 2.000, şi vasta majoritate a mamelor care au fost descoperite pozitiv au decis să facă avort. Chiar dacă testele sunt opţionale, toate viitoarele mame sunt informate despre existenţa acestora şi mai mult de 85% aleg să îl facă. Numit Combination Test, acesta foloseşte ultrasunete şi teste de sânge, precum şi vârsta mamei, pentru a determina dacă fetusul prezintă o modificare cromozomială. Legea din Islanda permite întreruperea unei sarcini de peste 16 săptămâni, dacă fetusul prezintă o anormalitate, iar Sindromul Down este inclus în această categorie. În medie, doar unul sau doi copii cu Sindromul Down sunt născuţi, anual, în Islanda, câteodată ca rezultat al unui test eronat. Sursă: independent.md