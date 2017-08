Atac cu rachetă asupra Expoziției Internaționale din Damasc, soldat cu morți și răniți

20:56

Nabil Fekir a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri în Europa în acest start de sezon, în meciul pe care echipa sa, Olympique Lyon, l-a terminat la egalitate, scor 3:3, pe teren propriu, cu Bordeaux.