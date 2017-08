Lumea sportului a pierdut un mare campion. A încetat din viață duminică

11:16

Asteroidul Florence, care va deveni cel mai mare dintre toti bolizii spatiali care s-au apropiat de Terra in toata istoria observatiilor NASA, va trece pe langa Pamant in septembrie, a anuntat Agentia spatiala americana, scrie incomemagazine.ro. Potrivit datelor NASA, asteroidul Florence, de 4,4 kilometri, se va apropia de Terra la septe milioane de kilometri in […]