Reacție de la Moscova la livrarea de rachete americane către România

18:15

Preşedintele american Donald Trump i-a transmis, sâmbătă, mulţumiri publice fostului său strateg-şef Steve Bannon pentru contribuţia lui în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2016, relatează site-ul agenţiei Reuters.