Un avion s-a prăbușit la Iași: O persoană a decedat

15:56

Justin Bieber a lansat joi seară un nou single, intitulat „Friends", ce are misiunea de a-i liniști pe fanii cântărețului, îngrijorați după ce artistul canadian a luat decizia de a-și anula cel mai recent turneu mondial și a făcut o serie de dezvăluiri pe internet în care a vorbit despre un anumit „sentiment de nesiguranță", informează AFP. The post Justin Bieber a lansat un single pentru a-și liniști fanii, îngrijorați de problemele sale recente appeared first on Independent.